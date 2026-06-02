Se il telecomando non funziona, non comprarlo nuovo: con una matita risolvi in un attimo

Chi usa quotidianamente il telecomando della TV, del decoder o della radio sa quanto possa essere fastidioso quando un tasto smette di funzionare.
Chi usa quotidianamente il telecomando della TV, del decoder o della radio sa quanto possa essere fastidioso quando un tasto smette di funzionare.
Silvia Dalia
Pubblicato il 2 giu 2026
Se il telecomando non funziona, non comprarlo nuovo: con una matita risolvi in un attimo

Il primo pensiero è spesso sostituire il dispositivo, ma nella maggior parte dei casi basta un rimedio semplice e immediato, alla portata di tutti: una matita. Questo trucco sfrutta la grafite, materiale conduttivo presente nella mina, per ristabilire il contatto elettrico tra il tasto e il circuito interno del telecomando. Non servono strumenti costosi né interventi complicati.

I malfunzionamenti derivano dal continuo utilizzo, da cadute accidentali o da pressioni troppo forti sui tasti. Prima di pensare a un nuovo acquisto, è sufficiente aprire il telecomando con attenzione, usando un piccolo cacciavite o un taglierino, facendo attenzione a non danneggiare le parti elettroniche. Una volta aperto, si può ricavare una piccola quantità di polverina di grafite dalla punta della matita e applicarla all’interno della gommina del tasto difettoso. Comprimere delicatamente la polvere con la stessa matita permette di creare un contatto uniforme e stabile.

Come riportare il telecomando al funzionamento completo

Dopo l’applicazione della grafite, il passo successivo è richiudere il telecomando e provare il tasto interessato. Nella maggior parte dei casi, il tasto torna a funzionare immediatamente, eliminando il problema senza alcuna spesa.

Come funziona il trucco della matita per il telecomando rotto – Melablog.it

Questo metodo non è utile solo per i telecomandi TV, ma anche per altri dispositivi domestici, come impianti audio, decoder o impianti multimediali, rendendo il trucco versatile e pratico.

Oltre alla sua efficacia immediata, questo procedimento ha un vantaggio ambientale ed economico: evita di gettare un telecomando ancora in buone condizioni e riduce gli sprechi di componenti elettronici. Inoltre, mantiene il comfort di utilizzare un dispositivo affidabile in casa senza interruzioni, soprattutto nei momenti di relax. È importante eseguire l’operazione con delicatezza e solo quando necessario, poiché interventi eccessivi o non mirati possono danneggiare irreversibilmente il telecomando.

Con un piccolo gesto, un semplice accessorio come una matita può prolungare la vita del telecomando, riportando tutti i tasti al loro funzionamento originale e risparmiando tempo, soldi e frustrazione. Una soluzione pratica e veloce che ogni famiglia dovrebbe conoscere.

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