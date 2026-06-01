Perché la tua connessione rallenta sempre di sera e cosa puoi fare

Ci sono serate in cui Netflix si blocca, le videochiamate iniziano a scattare e persino aprire una pagina web sembra richiedere un’eternità, anche se fino a poche ore prima la connessione funzionava perfettamente.

È una situazione che molte famiglie conoscono bene e che spesso viene attribuita genericamente al “Wi-Fi che non va”. In realtà il problema può avere origini molto diverse e, nella maggior parte dei casi, non dipende solo dal modem o dall’operatore telefonico.

Le ore serali rappresentano il momento di massimo utilizzo della rete domestica. Streaming in alta definizione, console online, smart TV, smartphone, dispositivi domotici e computer iniziano a lavorare tutti insieme nello stesso momento. Il risultato è che la larghezza di banda disponibile viene distribuita tra più attività contemporanee e la connessione può rallentare in modo evidente.

Uno dei motivi principali è la cosiddetta congestione della rete. Dopo cena milioni di utenti si collegano contemporaneamente per guardare contenuti in streaming, giocare online o scaricare file pesanti. Anche se la propria connessione domestica è veloce, parte dell’infrastruttura viene condivisa con altri utenti della stessa zona. Quando il traffico aumenta, le prestazioni possono diminuire.

Chi vive in condomini molto popolati spesso nota il problema ancora di più. In questi contesti decine di reti wireless operano negli stessi spazi e finiscono per interferire tra loro. Succede soprattutto con la banda 2.4 GHz, che ha una copertura più ampia ma è anche più soggetta a disturbi e sovrapposizioni di canale.

La banda 5 GHz, invece, è più veloce e stabile per streaming e gaming, ma ha un limite importante: il segnale attraversa peggio muri e ostacoli. In pratica si ottengono prestazioni migliori vicino al router, mentre nelle stanze più lontane la velocità può crollare rapidamente.

Gli errori più comuni dentro casa

Molti rallentamenti nascono direttamente all’interno dell’abitazione. Il router viene spesso sistemato in angoli nascosti, vicino alla TV o addirittura dietro mobili e scaffali. Il problema è che il segnale Wi-Fi funziona come un’onda radio e soffre molto la presenza di ostacoli fisici. Muri spessi, superfici metalliche, specchi e perfino acquari possono ridurre la qualità della connessione.

Ci sono poi oggetti domestici che interferiscono direttamente con il Wi-Fi. Forni a microonde, baby monitor, telefoni cordless e alcuni elettrodomestici lavorano sulle stesse frequenze della rete wireless e possono generare disturbi soprattutto nelle ore in cui vengono utilizzati contemporaneamente.

Anche il numero di dispositivi collegati conta molto più di quanto si pensi. Oggi una casa può avere decine di apparecchi connessi: smart TV, videocamere, assistenti vocali, lampadine intelligenti, smartphone e tablet. Ognuno utilizza una parte della banda disponibile e, quando tutti iniziano a lavorare insieme, il router può andare in difficoltà.

La prima operazione utile è spostare il router in una posizione centrale della casa, possibilmente rialzata e lontana da ostacoli o apparecchi elettronici. Può sembrare banale, ma in molti casi basta questo per migliorare copertura e stabilità.

Vale poi la pena controllare se i dispositivi più importanti sono collegati alla rete a 5 GHz. Smart TV, console e computer usati per streaming o videogiochi beneficiano molto di questa banda, soprattutto se si trovano vicino al modem.

Un altro consiglio utile è cambiare il canale Wi-Fi del router. Nei condomini, diversi modem utilizzano automaticamente gli stessi canali radio e questo crea sovrapposizioni continue. Passare a un canale meno affollato può ridurre interferenze e rallentamenti.

In alcune situazioni il problema è invece legato all’hardware. Router molto vecchi, soprattutto quelli forniti anni fa dagli operatori, possono non essere più adatti al numero di dispositivi presenti oggi nelle abitazioni moderne. I modelli compatibili con Wi-Fi 6 gestiscono meglio traffico intenso, streaming multiplo e case con molti apparecchi connessi contemporaneamente.

Alla fine il punto è proprio questo: il Wi-Fi domestico non è più usato come dieci anni fa. Oggi una semplice serata in casa può significare tre piattaforme streaming aperte, una console online, aggiornamenti automatici in background e videocamere collegate al cloud. E spesso ci si accorge del problema soltanto quando il film si ferma nel momento più importante.