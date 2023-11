Scopri l'Incredibile Offerta dell'Apple iPhone 15 Pro su eBay con il CODICE SCONTO

Sei pronto per un’esperienza tecnologica straordinaria? Allora non puoi farti sfuggire l’opportunità unica di possedere l’Apple iPhone 15 Pro a un prezzo incredibile! Su eBay, durante il NOVEDAYS di sconto, puoi portare a casa questo gioiello di tecnologia per soli 1.094,90€ invece di 1.299,99€, risparmiando ben il 15%!

È l’occasione perfetta per entrare nel mondo Apple o per aggiornare il tuo attuale dispositivo.

L’Apple iPhone 15 Pro è il perfetto connubio di bellezza, potenza e innovazione. Questo straordinario smartphone è alimentato dal potente chip Apple A15 Bionic, garantendo prestazioni incredibili e una fluidità senza precedenti. La fotocamera tripla da 12 MP offre risultati fotografici eccezionali in qualsiasi situazione, grazie all’intelligenza artificiale e alle capacità di registrazione video in 4K.

La visualizzazione è spettacolare grazie al display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione 2532 x 1170 pixel e HDR Dolby Vision. Questo ti garantirà colori vividi, contrasti nitidi e un’esperienza visiva strabiliante.

La capacità di archiviazione di 128GB ti permette di conservare tutte le tue foto, video e app preferite senza preoccuparti dello spazio disponibile. Inoltre, la batteria di lunga durata assicura che tu possa utilizzare il tuo iPhone 15 Pro per tutta la giornata senza problemi.

Il design di questo dispositivo è un vero capolavoro, con un corpo elegante e resistente all’acqua. La sicurezza è garantita dal riconoscimento facciale avanzato di Face ID.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per possedere l’Apple iPhone 15 Pro a un prezzo incredibile su eBay. Risparmierai il 15% grazie al NOVEDAYS di sconto, portando a casa questo smartphone di alta gamma per soli 1.094,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.