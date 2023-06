SCONTO SENSAZIONALE sull'Apple iPad Air 5: ancora per poco su eBay

Oggi eBay ha lanciato una ega offerta sul tablet top di gamma adatto a soddisfare le tue esigenze personali e professionali in ogni momento! Parliamo dell’Apple iPad Air 5 (2022), uno straordinario dispositivo disponibile a soli 601,47 euro con l’utilizzo del codice sconto VACANZE23.

Questo vuol dire che potrai aggiudicarti il gioiellino della Apple ad un prezzo eccezionale, con tanto di spedizione gratuita. Cosa aspetti? La promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Apple iPad Air 5 (2022): tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPad Air 5 (2022) rappresenta il connubio perfetto tra potenza e portabilità. Con il suo elegante design e le sue prestazioni all’avanguardia, ti permette di svolgere le tue attività quotidiane con facilità e stile. Sia che tu voglia utilizzarlo per lavoro, studio o svago, questo tablet si adatterà perfettamente alle tue esigenze.

Le specifiche tecniche di questo iPad Air 5 sono davvero impressionanti. Dotato di un processore Apple A14 Bionic, offre una potenza di calcolo straordinaria e una fluidità senza pari. Con una memoria RAM di 4GB, potrai gestire multitasking e applicazioni impegnative con facilità.

L’ampio display Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone offre una qualità visiva eccezionale. I colori brillanti, i dettagli nitidi e l’ampia gamma dinamica ti permetteranno di goderti i tuoi contenuti preferiti con una resa visiva straordinaria. Grazie al supporto per Apple Pencil di seconda generazione, potrai prendere appunti, disegnare e creare in modo intuitivo e preciso.

La batteria a lunga durata dell’iPad Air 5 ti accompagnerà per tutta la giornata senza problemi. Potrai utilizzare il tablet per ore senza dover ricaricare frequentemente. La connettività Wi-Fi 6 garantisce una connessione veloce e stabile, consentendoti di navigare in Internet, scaricare contenuti e usufruire di servizi di streaming senza interruzioni.

Grazie al sistema operativo iPadOS, avrai accesso a un’ampia gamma di app e funzionalità avanzate. Potrai sfruttare al massimo l’ecosistema Apple e beneficiare delle ultime innovazioni tecnologiche.

Oggi l’Apple iPad Air 5 (2022) è disponibile su eBay a soli 601,47€. Basterà utilizzare il codice sconto VACANZE23 per ottenere uno sconto straordinario su questo potente e versatile tablet. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.