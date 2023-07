SCONTO PRIME DAY sull'Amazfit Band 7: come l'Apple Watch ma ad un PREZZO MINI

Il Prime Day è arrivato su Amazon e dovete assolutamente sfruttare l’offertona sull’ Amazfit Band 7 , una smartband di alta qualità che offre un’esperienza completa di monitoraggio del benessere a un prezzo incredibile. Con un risparmio del 10% , potete portare a casa questa innovativa smartband per soli 44,40€.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di avere il controllo della vostra salute e del vostro stile di vita. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Amazfit Band 7: il compagno di allenamento ideale a prezzo mini

L’Amazfit Band 7 è dotato di un assistente vocale Alexa integrato , che ti permette di controllare le funzioni della smartband semplicemente usando la tua voce. Puoi chiedere ad Alexa di impostare promemoria, controllare la musica, ottenere informazioni in tempo reale e molto altro ancora, senza dover toccare lo schermo.

Con un display AMOLED da 1,43 pollici , l’Amazfit Band 7 offre una chiara visualizzazione di tutte le informazioni essenziali, come le notifiche dei messaggi, le chiamate in arrivo ei dati di monitoraggio. Il touchscreen reattivo consente di navigare tra le funzioni con facilità e precisione.

L’Amazfit Band 7 offre un’ampia gamma di funzionalità di monitoraggio del benessere . Grazie al monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, potete tenere sotto controllo il vostro battito cardiaco in tempo reale e ricevere avvisi in caso di anomalie. La smartband registra anche i dati del sonno, inclusi il tempo di sonno profondo, leggero e REM, per aiutarti a migliorare la qualità del riposo notturno.

Con una resistenza all’acqua fino a 50 metri , l’Amazfit Band 7 è adatto per essere indossato durante le attività sportive in piscina o al mare. La smartband offre anche funzioni di monitoraggio dell’attività fisica, come il conteggio dei passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Potete impostare obiettivi personalizzati e monitorare il vostro progresso nel raggiungerli.

In occasione del Prime Day l’Amazfit Band 7 è in super offerta a soli 44,40€! Con uno sconto del 10%, puoi avere tutte le funzioni essenziali per tenere traccia della tua salute e migliorare il tuo stile di vita. Inizia a godere dei vantaggi del monitoraggio del benessere in modo intelligente e accessibile!

