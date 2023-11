SCONTO PAZZO: 66% in meno per Echo Pop + Ring Intercom per il Black Friday!

Il Black Friday è il momento perfetto per rendere la tua casa più intelligente e sicura, e con l’offerta imperdibile di Amazon su Ring Intercom + Echo Pop, non c’è mai stato un momento migliore per farlo. A soli 54,99€, con un incredibile sconto del 66%, questa è un’opportunità da non perdere.

Ma affrettati, questi prezzi speciali sono disponibili solo per pochi giorni!

Caratteristiche Tecniche Principali

Il Ring Intercom è un dispositivo rivoluzionario che trasforma il tuo citofono tradizionale in un sistema smart, controllabile direttamente dal tuo smartphone. Installazione fai-da-te significa che puoi facilmente configurarlo senza bisogno di un tecnico. È necessario avere un citofono compatibile, ma una volta installato, le possibilità sono infinite.

Con Ring Intercom, puoi rispondere al citofono ovunque tu sia, grazie alla connessione all’app Ring sul tuo smartphone. Che tu sia in casa o lontano, non perderai mai un visitatore o una consegna importante. Inoltre, la funzione di gestione degli accessi ti permette di aprire il portone d’ingresso dell’edificio direttamente dall’app, offrendo comodità e sicurezza.

In abbinamento con Echo Pop, l’esperienza diventa ancora più integrata. Puoi utilizzare comandi vocali per comunicare con i visitatori o gestire l’accesso, rendendo tutto ancora più semplice e intuitivo.

Non perdere questo Bundle pazzesco

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di rendere la tua casa più smart e sicura con Ring Intercom di Amazon + Echo Pop. Ricorda, l’offerta a 54,99€ con il 66% di sconto è disponibile solo per un periodo limitato durante il Black Friday Amazon.

Clicca qui per acquistare ora e trasforma il tuo citofono in un dispositivo intelligente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.