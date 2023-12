SCONTO FOLLE sul PC Portatile da 15,6": ULTIMISSIMI a disposizione

Siete alla ricerca di un nuovo compagno digitale che unisca prestazioni affidabili e portabilità senza svuotare il portafoglio? Il PC Portatile SGIN da 15,6″ è la scelta perfetta per voi, e ora è disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 189,99€, grazie a uno sconto del 30%!

Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per studenti, professionisti e chiunque cerchi un dispositivo affidabile per lavoro, studio o intrattenimento. Con il PC Portatile SGIN, potrete godere di una tecnologia affidabile e versatile a un prezzo accessibile.

Tutte le specifiche tecniche del PC Portatile SGIN

Il PC Portatile SGIN da 15,6″ si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate. Dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione HD, questo laptop offre immagini nitide e colori vivaci, ideali per lavorare, studiare o guardare i vostri contenuti preferiti.

Il suo processore Intel Celeron N4020 garantisce prestazioni fluide e affidabili, perfette per le attività quotidiane.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo laptop è la sua memoria e archiviazione. Con 6GB di RAM e 128GB di SSD, avrete spazio e velocità sufficienti per tutte le vostre applicazioni e file. Inoltre, la possibilità di espandere la memoria tramite slot SSD vi permette di aumentare lo spazio disponibile secondo le vostre esigenze.

Inoltre, il PC Portatile SGIN è incredibilmente leggero e sottile, rendendolo facile da trasportare ovunque voi andiate. Che siate in viaggio, a scuola o al lavoro, potrete sempre contare sul vostro laptop per rimanere connessi e produttivi. La sua batteria a lunga durata garantisce ore di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti, permettendovi di lavorare o divertirvi per tutto il giorno.

A soli 189,99€ su Amazon, il PC Portatile SGIN da 15,6″ è un’occasione unica! La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di avere un compagno digitale affidabile e conveniente!

