SCONTO FOLLE su Amazon: l'Apple iPhone 14 Pro Max è tuo a 240 EURO IN MENO!

È l’ultimissimo arrivato in casa Apple ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo del top di gamma degli smartphone ovvero l’Apple iPhone 14 Pro Max, al momento disponibile su Amazon a soli 1.249 euro con uno sconto imperdibile del 16%.

Questo vuol dire che potrai acquistare uno dei dispositivi più avanzati sul mercato risparmiando addirittura 240 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensii con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 14 Pro Max: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 14 Pro Max offre prestazioni eccezionali e un design elegante che si distingue. Dotato di una generosa capacità di archiviazione di 128 GB, avrai spazio sufficiente per conservare tutte le tue foto, video, applicazioni e molto altro ancora. Scopri la potenza dell’A15 Bionic, il processore all’avanguardia che garantisce una velocità di elaborazione e un’efficienza energetica senza precedenti.

Grazie al suo display Super Retina XDR da 6,7 pollici, potrai godere di immagini vivide e dettagliate con colori brillanti e contrasti intensi. Ogni foto, ogni video e ogni applicazione prendono vita sullo schermo dell’iPhone 14 Pro Max. Sperimenta la nitidezza e la qualità delle immagini che solo Apple può offrire.

Non solo l’iPhone 14 Pro Max offre un display straordinario, ma è anche dotato di un sistema fotografico di livello superiore. La tripla fotocamera posteriore da 12 MP ti consente di scattare foto spettacolari in qualsiasi situazione. Sfrutta la modalità Notte per catturare dettagli e colori anche in condizioni di scarsa illuminazione e sfrutta le opzioni di zoom ottico per avvicinarti ai tuoi soggetti senza perdere qualità.

La sicurezza dei tuoi dati è di primaria importanza, e l’iPhone 14 Pro Max ti offre un livello di protezione avanzato. Grazie al riconoscimento facciale Face ID, solo tu potrai accedere al tuo smartphone in modo sicuro e rapido. I tuoi dati personali saranno al sicuro e protetti.

Ad oggi l’Apple iPhone 14 Pro Max è disponibile su Amazon a soli 1.249 euro con uno sconto imperdibile del 16%. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni quindi approfittane il prima possibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.