230€ RISPARMIATI per l'iPhone 15: offertissima Amazon

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple ed è uno degli smartphone più innovativi sul mercato e oggi, su Amazon, iPhone 15 viene scontato del 23% per un prezzo definitivo di 749€.

iPhone 15: -230€ sul prezzo!

L’iPhone 15 è un dispositivo all’avanguardia dotato del sistema operativo iOS e che supporta la tecnologia cellulare 5G e offre una memoria di 128 GB, garantendo una connettività avanzata tramite Wi-Fi e USB. Disponibile nel colore nero, presenta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto al modello precedente.

Una delle caratteristiche distintive dell’iPhone 15 è la Dynamic Island, che mostra notifiche e attività in tempo reale. Il design innovativo combina vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo resistente a schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più robusta di qualsiasi altro vetro per smartphone.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x permette di scattare foto ad altissima risoluzione, offrendo immagini dettagliate e splendide. I ritratti di nuova generazione risultano ancora più dettagliati e con colori intensi, e puoi persino spostare la messa a fuoco su un altro soggetto dopo aver scattato, con un semplice tap.

Il potentissimo chip A16 Bionic consente funzioni avanzate come la fotografia computazionale e le transizioni fluide della Dynamic Island. Inoltre, la modalità “Isolamento vocale” migliora la qualità delle chiamate. Grazie alla connettività USB-C, puoi caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo dell’iPhone 15 e usare il telefono per caricare il tuo Apple Watch o gli AirPods. L’iPhone 15 include anche importanti funzioni di sicurezza come l’SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti.

Su Amazon, oggi, iPhone 15 vene messo in sconto del 23% (230€) per un prezzo totale e completo di 749€.

