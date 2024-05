iPhone 15 in offerta su eBay: risparmia 95€

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto dell’11% del valore di 95€ proprio su questo smartphone che viene venduto al costo finale di 725,90€.

iPhone 15: sconto attivo su eBay!

L’iPhone 15 si posiziona come uno dei dispositivi iOS più avanzati e completi sul mercato, offrendo una vasta gamma di funzionalità e un’esperienza multimediale senza precedenti. Dotato di un ampio display da 6.1 pollici con una risoluzione nitida di 2556 x 1179 pixel, offre un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata.

Una delle caratteristiche principali di questo iPhone 15 è il modulo 5G, che consente un trasferimento dati rapido e una navigazione su internet eccellente, garantendo una connettività senza soluzione di continuità anche nelle aree più affollate.

La fotocamera da 48 megapixel eleva l’esperienza fotografica a nuovi livelli, consentendo di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione straordinaria di 8000 x 6000 pixel. Inoltre, la capacità di registrare video in 4K a 3840 x 2160 pixel assicura una qualità video impeccabile, catturando ogni dettaglio con precisione e chiarezza.

Non solo performance e multimedia, ma anche un design elegante e sottile: con uno spessore di soli 7.8mm, l’iPhone 15 si distingue per la sua estetica raffinata e moderna, garantendo una presenza visiva impressionante in ogni contesto. iPhone 15, dunque, rappresenta un concentrato di innovazione e tecnologia, offrendo un’esperienza utente completa e all’avanguardia in tutti gli aspetti, dalla connettività alla fotografia, dal design alla prestazione.

Su eBay, oggi, iPhone 15, lo smartphone top di gamma per eccellenza, viene scontato dell’11% (95€) e viene venduto alla cifra finale di 725,90€. Approfittane adesso e non perdere questa opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.