310€ RISPARMIATI su iPhone 15 Pro: follia Amazon

iPhone 15 Pro è un capolavoro tecnologico che combina robustezza e prestazioni di alto livello. Questo dispositivo è alimentato dal sistema operativo iOS e supporta la tecnologia cellulare 5G. Con una capacità di memoria di 128 GB, offre ampio spazio per tutte le tue esigenze digitali. La connettività è garantita da Wi-Fi e USB, assicurando velocità e versatilità.

Il design di iPhone 15 Pro è forgiato nel titanio blu offrendo un’estetica elegante e una resistenza superiore. Il vetro posteriore opaco e la parte frontale in Ceramic Shield lo rendono il vetro più resistente per smartphone, a prova di schizzi, gocce e polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion offre un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche al top. La Dynamic Island mostra avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on mantiene sempre visibile la schermata di blocco.

Il cuore pulsante del iPhone 15 Pro è il chip A17 Pro, che con la sua GPU di classe Pro rende i giochi incredibilmente immersivi. Questo chip innovativo garantisce anche un’efficienza energetica che fa durare la batteria tutto il giorno.

Il potente sistema di fotocamere pro dispone di sette obiettivi professionali. La fotocamera principale da 48MP cattura foto ad altissima risoluzione, mentre il teleobiettivo 3x permette primi piani nitidissimi da lontano.

Il tasto Azione personalizzabile ti permette di attivare rapidamente la tua funzione preferita. La connessione USB-C supporta il trasferimento dati ultrarapido con standard USB 3 e la tecnologia Wi-Fi 6E offre download fino a due volte più veloci. Per la tua sicurezza, il iPhone 15 Pro include la funzione SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, che può chiamare aiuto automaticamente in caso di grave incidente d’auto.

Su Amazon, oggi, iPhone 15 Pro è disponibile con uno sconto del 25% per un prezzo finale d’acquisto di 929€.