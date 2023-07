SCONTO FOLLE DEL 56% sulla SSD Samsung da 1TB: solo per OGGI!

Cari appassionati di tecnologia, oggi abbiamo una notizia entusiasmante per voi! Oggi potrete acquistare l’SSD Samsung da 1TB a un prezzo notevolmente vantaggioso. Con uno sconto del 56%, questo SSD vi offre la possibilità di potenziare le prestazioni del vostro computer a soli 57,49€.

Non perdete l’opportunità di ottenere velocità e affidabilità superiori per il vostro sistema. Affrettatevi a cogliere questa occasione speciale!

SSD Samsung da 1TB: tutto lo spazio di archiviazione che vuoi

Questo SSD Samsung da 1TB è caratterizzato da specifiche tecniche che lo rendono un vero e proprio gioiello di tecnologia. Grazie alla tecnologia NAND Flash V-NAND, offre una velocità di lettura sequenziale fino a 550MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 520MB/s . Queste prestazioni vi consentiranno di accedere ai vostri dati in modo istantaneo, migliorando l’esperienza di utilizzo del vostro computer.

L’SSD è dotato di una capacità di archiviazione di 1TB , che vi consentirà di salvare una vasta quantità di file, documenti, foto e video senza problemi. Inoltre, il dispositivo supporta l’algoritmo di correzione degli errori ECC (Error Correction Code) per garantire l’integrità dei dati e la protezione contro eventuali perdite o corruzione.

Non solo l’SSD Samsung da 1TB offre prestazioni elevate, ma è anche progettato per garantire una maggiore resistenza e durata nel tempo. Con una resistenza ai colpi fino a 1500G e una durata operativa fino a 600TBW , potrete stare tranquilli sapendo che i vostri dati saranno al sicuro.

Se siete alla ricerca di un upgrade di storage per il vostro computer che offre straordinarie prestazioni a un prezzo conveniente, non lasciatevi sfuggire l’offerta sull’SSD Samsung da 1TB su Amazon. A soli 57,49€ con uno sconto del 56%, questo SSD vi permetterà di velocizzare il vostro sistema, accedere ai dati in modo rapido e sicuro e godere di una maggiore capacità di archiviazione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.