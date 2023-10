SCONTO E COUPON: Stampante Fotografica HP crolla di prezzo su Amazon!

L’eccezionale HP DeskJet Stampante Fotografica è attualmente in offerta su Amazon a soli 74,25€, beneficiando di uno sconto immediato del 17%. Ma aspetta, c’è di più! Con un coupon aggiuntivo del 45%, non hai mai avuto un’occasione migliore per fare questo salto qualitativo.

Immagina di avere tra le mani una macchina che produce foto di qualità professionale. La HP DeskJet è esattamente ciò che ti serve. Progettata per garantire stampe nitide e vivide, questa stampante utilizza una tecnologia avanzata per assicurarti che ogni foto sia perfetta. Con velocità di stampa ottimizzate, non dovrai più aspettare eternamente per vedere i tuoi ricordi prendere vita.

Tipo di Stampante: Multifunzione a getto d’inchiostro.

Multifunzione a getto d’inchiostro. Funzionalità: Stampa, scansione e copia.

Stampa, scansione e copia. Velocità di Stampa: Fino a 7,5 pagine al minuto in bianco e nero e fino a 5,5 ppm a colori.

Fino a 7,5 pagine al minuto in bianco e nero e fino a 5,5 ppm a colori. Risoluzione di Stampa: Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (a colori) e fino a 1200 x 1200 dpi renderizzati (in bianco e nero).

Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (a colori) e fino a 1200 x 1200 dpi renderizzati (in bianco e nero). Connettività: Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrato.

Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrato. Compatibilità Mobile Printing: HP Smart app, Apple AirPrint.

HP Smart app, Apple AirPrint. Capacità Vassoio di Alimentazione: 60 fogli.

60 fogli. Capacità Vassoio di Uscita: 25 fogli.

25 fogli. Tipo di Scanner: Lettore a piano fisso.

Lettore a piano fisso. Risoluzione di Scansione: Fino a 1200 dpi.

Fino a 1200 dpi. Dimensioni Massime di Scansione: 216 x 297 mm.

216 x 297 mm. Formati di File di Scansione: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG.

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG. Display: Icon LCD.

Icon LCD. Consumi: Certificato ENERGY STAR®.

Certificato ENERGY STAR®. Porte: 1 porta USB 2.0 ad alta velocità.

1 porta USB 2.0 ad alta velocità. Peso: Circa 4,2 kg.

Circa 4,2 kg. Dimensioni: Circa 425 x 304 x 154 mm.

Uno degli aspetti più emozionanti di questa offerta è l’abbonamento incluso di 3 mesi a HP Instant Ink. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza inchiostro proprio quando ne hai più bisogno; HP Instant Ink ti garantisce la consegna di cartucce direttamente a casa tua, ottimizzando costi e tempi.

Non perdere questa opportunità unica e clicca ora per approfittare di questo incredibile sconto! La qualità fotografica che hai sempre desiderato è a portata di click.

