SCONTO BOMBA Black Friday sul Caricabatteria wireless 3-in-1 (-37%)

Tutti i vostri dispositivi saranno sempre pronti all’uso con il Caricabatteria Wireless 3 in 1 Belkin , oggi disponibile a soli 59€, con uno sconto del 37%!

Questa offerta fa parte delle promozioni del Black Friday su Amazon e sarà valida fino al 27 novembre. È l’occasione perfetta per modernizzare il vostro spazio di lavoro o casa con una soluzione di ricarica all’avanguardia, approfittatene il prima possibile!

Caricabatteria Wireless 3 in 1 Belkin: tutte le modalità di utilizzo

Il Caricabatteria Wireless 3 in 1 Belkin è una stazione di ricarica versatile e potente, progettata per mantenere tutti i vostri dispositivi carichi e pronti all’uso.

Con la sua capacità di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods, questo dispositivo è un must-have per chi possiede più dispositivi Apple. Offre una ricarica wireless rapida per i modelli di iPhone compatibili con la tecnologia Qi, fino a 7,5 W, e per Apple Watch ed AirPods fino a 5 W.

La compatibilità è un punto di forza di questo caricabatteria: è adatto per iPhone 15/15 Plus, 15 Pro/15 Pro Max, 14/14 Plus, 14 Pro/Pro Max, 13/13 mini, 13 Pro/13 Pro Max, 12/12 mini, 12 Pro/Pro Max, 11, XS, XR, X, 8, SE 2nd Gen, Galaxy, Pixel, Apple Watch 9, 8, 7, 6, AirPods 2 ed AirPods Pro. Inoltre, ricarica attraverso la maggior parte delle custodie leggere in plastica (fino a 3 mm), eliminando la necessità di rimuovere la custodia ogni volta che si deve caricare il dispositivo.

Questo caricabatteria non è solo funzionale, ma anche elegante. Il suo design minimalista e il colore nero si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente, sia esso un ufficio moderno o una casa accogliente. Inoltre, è corredato di una garanzia di 2 anni e della certificazione Qi, assicurando qualità e affidabilità.

Il Caricabatteria Wireless 3 in 1 Belkin a soli 59€ grazie allo sconto Amazon del 37% è una proposta che combina tecnologia avanzata, design elegante e un prezzo vantaggioso. Date un tocco di modernità alla vostra routine di ricarica!

