Ok, Apple ha deciso di rimuoverlo dalla confezione dei suoi iPhone, ma non c’è da disperarsi più di tanto. Su Amazon – ora in particolare, nei giorni del Black Friday – si trovano caricabatterie USB-C a prezzi davvero ottimi. Ad esempio, oggi c’è in offerta l’Anker 735 Nano II da 65W, che puoi utilizzare non solo con iPhone, ma anche con iPad e MacBook.

Il caricabatterie Anker 735 (Nano II 65W) ha la potenza di cui hai bisogno per caricare velocemente smartphone, tablet e notebook USB-C da un solo accessorio. Le dimensioni sono compatte, ma Anker è nota (anche) per questi “miracoli”. Il gadget è leggero ma robusto e resistente, ed è leggermente più grande del case degli AirPods Pro, giusto per fare un esempio.

Collega un singolo dispositivo per ottenere una carica massima di 65 W, sufficiente per alimentare un MacBook Pro 13″ 2020 a piena velocità. E quando colleghi tre dispositivi, la potenza verrà distribuita in modo efficiente tra le porte per assicurarti la massima carica.

Con un aumento del 100% della frequenza operativa, un innovativo design a elementi sovrapposti e una struttura del circuito stampato aggiornata, la tecnologia GaN II rende questo caricabatterie USB-C più piccolo senza sacrificare una goccia di potenza. E poi è garantita la massima sicurezza: non dovrai temere per l’accessorio e/o per i dispositivi che caricherai alla velocità della luce.

La richiesta per il caricabatterie da 65W di Anker è molto alta. Del resto lo sconto è particolarmente allettante e non è facile trovare accessori simili a questo prezzo. Ti consiglio dunque di procedere in tempi rapidi, perché le scorte potrebbero finire in breve tempo.