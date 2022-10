iPhone 13 128GB prezzone Lampo a 789€ anche a rate

Dopo il flop di vendite di iPhone 14, è emersa ben presto la verità. Gli utenti scartano l’ultima generazione e puntano piuttosto su iPhone 13 che offre lo stesso processore e più o meno caratteristiche simili, ma ad un prezzo nettamente più vantaggioso. Un esempio? iPhone 13 da 128GB nella splendida colorazione verde costa 789€ invece di 939€ . Significa che risparmi 150€ tonde tonde rispetto al prezzo di listino, e ben 240€ rispetto ad iPhone 14.

Di solito, con queste offerte, gli iPhone vanno a ruba e per questo ti consiglio quindi di procedere in tempi brevi con l’acquisto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, e puoi optare anche per il pagamento a rate: 5 da 157,80€ al mese.

iPhone 13: la scelta giusta

Come spiegavamo tempo addietro, non ha alcun senso acquistare iPhone 14 e i fatti ci stanno dando ragione. Gli utenti alto-spendenti puntano sulla vera innovazione scegliendo iPhone 14 Pro e Pro Max; gli utenti più attenti al budget invece preferiscono il risparmio superiore garantito dalle generazioni precedenti.

Un iPhone 13 infatti include lo stesso Display Super Retina XDR da 6,1″, un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo, Stili fotografici, Smart HDR 4, modalitàNotte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Ma soprattutto il Chip A15 Bionic di iPhone 13 differisce dal 14 per un solo core GPU. In pratica, neppure te ne accorgi.

Ecco perché secondo noi è meglio risparmiare 240€ subito e scegliere iPhone 13 a 789€ con disponibilità immediata.