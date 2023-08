SCONTO ASSURDO DEL 48% sugli Echo Buds con Alexa integrata!

Amazon ha appena lanciato una super offerta sugli auricolari wireless di alta qualità con Alexa integrata! Parliamo degli Echo Buds (2ª generazione) che oggi sono in offerta a soli 62,99€ con uno sconto del 48% rispetto al prezzo originale.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adiiti. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, coglila al volo!

Echo Buds (2ª generazione) di Amazon: caratteristiche e funzionalità

Con Echo Buds (2ª generazione) di Amazon, potrai godere di una qualità audio eccezionale e di una cancellazione attiva del rumore per ascoltare la tua musica o le tue chiamate senza interruzioni.

Grazie ad Alexa, potrai inoltre controllare la tua musica, ricevere le tue chiamate o interagire con il tuo assistente vocale preferito con facilità e comodità.

Questi auricolari wireless sono dotati di un microfono integrato di alta qualità che ti assicura una perfetta qualità delle chiamate e una connessione stabile grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0. Inoltre, grazie alla loro certificazione IPX4, sono resistenti all’acqua e al sudore, perfetti per gli sportivi e per chiunque voglia ascoltare la propria musica in qualsiasi situazione.

Echo Buds (2ª generazione) di Amazon sono compatibili con tutti i dispositivi Bluetooth, inclusi iPhone e Android, e sono dotati di un’autonomia della batteria di circa 5 ore con una sola carica, che può essere estesa fino a 15 ore con la custodia di ricarica inclusa.

Non perdere questa occasione per acquistare Echo Buds (2ª generazione) su Amazon a soli 62,99€ con uno sconto del 48%! Grazie alla loro eccezionale qualità audio, alla cancellazione attiva del rumore, alla compatibilità con Alexa e alla loro resistenza all’acqua, questi auricolari sono la scelta perfetta per chiunque voglia godersi la propria musica in qualsiasi situazione. Fai in fretta il tuo ordine, gli articoli stanno andando a ruba!

