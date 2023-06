Sconti Apple in arrivo dopo la WWDC su Mac, iPad e accessori

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’attesa promozione delle offerte stagionali per il ritorno a scuola di Apple dovrebbe finalmente prendere il via entro questa settimana. L’annuale accordo Apple Store Back to School solitamente include un pacchetto di una carta regalo da $50-$150 con l’acquisto di un Mac, iPad o di un altro dispositivo Apple idoneo. Questa promozione di solito ha inizio a giugno o all’inizio di luglio, in anticipo rispetto all’inizio del periodo scolastico autunnale per gli studenti universitari e universitari.

Le attese offerte per il ritorno a scuola di Apple inizieranno questa settimana dopo l’annuncio dei nuovi Mac al WWDC

Considerando che la promozione per il ritorno a scuola non inizierà prima di metà giugno, ha senso che l’azienda abbia aspettato fino a dopo tutti gli annunci del WWDC. Oggi, alle 19:00, Apple dovrebbe rivelare diversi nuovi Mac durante il keynote del WWDC. Tra questi ci sarà un tanto atteso MacBook Air da 15 pollici e gli aggiornamenti delle specifiche per il Mac Studio, che includeranno i chip M2 Max e M2 Ultra Apple Silicon. Inoltre, ci sono speculazioni sul destino del Mac Pro.

I nuovi modelli di MacBook Air da 15 pollici e Mac Studio dovrebbero essere presto disponibili all’acquisto. Tuttavia, il fatto che la promozione Back to School verrà lanciata successivamente non significa necessariamente che i nuovi Mac saranno inclusi tra gli acquisti idonei. A volte, i dispositivi di ultima generazione non rientrano nella promozione Apple Store Back to School.

Nonostante ciò, è possibile che i prezzi dei Mac attuali vengano adeguati, magari rendendo il MacBook Air da 13 pollici un’opzione più economica per gli studenti, specialmente con l’introduzione di una versione di dimensioni maggiori. Attualmente, Apple mantiene ancora in linea il MacBook Air M1 a causa del suo prezzo di partenza più alto rispetto al MacBook Air M2. Sarà necessario attendere il keynote successivo per avere certezza su cosa accadrà alla lineup dei prodotti.

Resta sintonizzato per una copertura completa di tutti gli annunci del WWDC 2023. Oltre ai nuovi Mac, ci si aspetta di conoscere anche iOS 17 e gli altri sistemi operativi Apple, nonché l’attesissima presentazione del nuovo visore AR/VR di Apple, che esegue “xrOS“.

Se sei uno studente o un insegnante che sta pensando di acquistare un nuovo Mac o un dispositivo Apple per l’anno scolastico a venire, tieni d’occhio le prossime offerte di Apple per il ritorno a scuola. Nonostante i dettagli esatti della promozione siano ancora da confermare, è probabile che ci siano vantaggiose opportunità di risparmio per gli acquirenti durante questo periodo.