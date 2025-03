Scissione diventa reale: spunta il Lumon Terminal Pro sul sito Apple

Un’inaspettata sorpresa ha accolto i visitatori del sito ufficiale Apple: accanto ai Mac in vendita, è comparso il Lumon Terminal Pro, un computer fittizio tratto dalla popolare serie Apple TV+ Scissione, noto all’estero come Severance. Questa brillante mossa di marketing non solo cattura l’attenzione dei fan, ma consolida l’integrazione tra i prodotti hardware e i contenuti esclusivi della piattaforma di streaming Apple.

Questa strategia, che offre tre mesi gratuiti di Apple TV+ con l’acquisto di un Mac, si inserisce in un piano promozionale più ampio. Apple ha registrato un incremento del 4% nei ricavi del settore servizi, raggiungendo 26,34 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, dimostrando che il marketing Apple continua a innovare e a generare risultati concreti.

Il successo di Scissione ha dato vita a una serie di iniziative complementari: e-book gratuiti su Apple Books, un podcast ufficiale con Ben Stiller e Adam Scott, una playlist tematica su YouTube e persino un profilo LinkedIn per l’immaginaria Lumon Industries. A New York, un evento pop-up ha ulteriormente rafforzato l’engagement con i fan della serie.

Non meno interessante è stato il contenuto esclusivo che ha mostrato come Geoffrey Richman, editor della serie, utilizzi diversi Mac per il suo lavoro creativo. Questo approccio integrato sottolinea la volontà di Apple di costruire un ecosistema completo, capace di unire hardware, servizi e contenuti originali per dominare il mercato dello streaming.