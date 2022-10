SanDisk Extreme: SSD esterna robusta e performante a -45%

Nonostante le Offerte Esclusive Prime siano finite, c’è ancora qualcosa di interessante su Amazon. Ad esempio, questa SSD esterna con velocità di lettura e scrittura mostruose fino a 1050 e 1000 MB/s. Robusta e resistente a schizzi e polvere, la acquisti ora su Amazon a soli 143€ invece di 260,99€ .

Autoalimentata, robusta e perfetta per chi lavora in ambito multimediale, l’SSD portatile SanDisk Extreme utilizza una connessione USB-C ma include un cavo USB-A per chi ha esigenze diverse o computer meno recenti. È talmente performante da rendere inutile un upgrade del disco interno. È a nostro giudizio una delle migliori unità SSD esterne migliori del mercato.

I tuoi dati sono al sicuro con l’unità SSD Extreme Portable da 1 TB di SanDisk. È un prodotto unico nel suo genere, e per questo gode di grande successo: puoi portarlo ovunque con la consapevolezza che potrai maltrattarlo senza rischiare di perdere i dati. E in più, è che davvero potente.

Resiste a cadute di oltre 2 metri senza prodursi neppure un graffio, ed è certificata IP55, il che significa che regge senza problemi anche a acqua e polvere. E grazie alla crittografia hardware AES a 256 bit integrata con software ad hoc garantisce la tua privacy.

Il pratico moschettone consente di fissare l’unità al passante della cintura o dello zaino per una maggiore sicurezza quando sei in giro. Viaggia senza preoccupazioni grazie ad un guscio in silicone resistente che offre una sensazione eccellente e una protezione aggiuntiva all’esterno, rendendo questa unità ideale per tutti i professionisti creativi e per gli utenti più esigenti. È l’archivio ideale quando lavori al montaggio delle vacanze direttamente in spiaggia.

Approfitta ora dello sconto speciale del 45% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.