Che tu abbia un Mac/MacBook o un altro computer desktop/laptop non fa differenza, una SSD portatile non può mancare nel tuo cassetto degli accessori. Personalmente, lo ritengo un must have. Se poi è piccola, ha una porta USB-C, ha una velocità di lettura e scrittura che tocca i 550MB/s rispettivamente ed è resistente e impermeabile, allora tanto meglio. E se è anche in offerta? Beh allora c’è poco da pensarci su.

Oggi in super sconto c’è l’SSD SanDisk Extreme da 2TB, disponibile in offerta su Amazon a 204,99 euro. Il risparmio è di 39 euro sul prezzo di listino di 244,34 euro. E se non vuoi privarti fin da subito di questa somma, puoi optare per il comodo servizio di Amazon per il pagamento a rate: 5 da 41 euro al mese.