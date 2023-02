Oral-B, le offerte TOP per San Valentino 2023 su Amazon

Se il tuo partner non può fare a meno della tecnologia, allora potrebbe interessargli anche qualche accessorio per la cura personale più al passo coi tempi. Certo, a pensarci, uno spazzolino non è proprio il massimo come regalo di San Valentino, però visti gli sconti proposti da Amazon sui prodotti Oral-B, sarebbe davvero un peccato non approfittarne. Magari puoi rendere il tutto ancora più piacevole aggiungendo al “bundle dell’amore” anche un device Apple.

San Valentino 2023: le offerte Oral-B

Oral-B Spazzolino elettrico iO 9 Edizione Speciale (-45%)

Combina la testina rotonda dello spazzolino Oral-B con delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia in bocca. Gengive sane in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Monitoraggio 3D dei denti grazie all’intelligenza artificiale monitora lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti guidandoti verso una pulizia completa. Sette modalità di pulizia per personalizzare il tuo spazzolamento. Pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda e sbiancante. Il sensore di pressione intelligente ti avvisa con una spia rossa, bianca o verde se stai spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione.

Spazzolino elettrico iO 7n + Custodia da viaggio (-43%)

Combina una testina rotonda dello spazzolino Oral-B con delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia in bocca. Gengive sane in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Cinque modalità intelligenti per personalizzare il tuo spazzolamento. Pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda e sbiancante. Il sensore di pressione intelligente ti avvisa con una spia rossa, bianca o verde se stai spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione.

Spazzolino elettrico iO 4n + Custodia da viaggio (-50%)

Combina la testina rotondaa dello spazzolino Oral-B con delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia in bocca. Gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Il sensore di pressione intelligente migliorato ti avvisa con una spia rossa, bianca o verde se stai spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione.

Bonus: 10 testine spazzolino elettrico Oral-B (-52%)

Le testine sono compatibili con tutti gli spazzolini Oral-B, tranne Pulsonic e iO.

Immagine di copertina ©Procter&Gamble

