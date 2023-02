San Valentino 2023: il regalo perfetto è un dispositivo Apple

Che bello San Valentino, il giorno in cui tutti (o quasi) celebrano l’amore. C’è chi organizza una cena romantica, chi invece un viaggio… e chi invece decide di sorprendere il proprio partner con un regalo. Ecco, se pensi che la tua dolce metà provi una sconfinata passione per un’azienda californiana che da anni sforna prodotti incantevoli, allora dovresti proseguire con la lettura di questo articolo.

Sì, che poi diciamocela tutta, non è che bisogna obbligatoriamente attendere una ricorrenza per fare/farsi un regalo. Il punto è che con l’arrivo di San Valentino diversi prodotti Apple sono andati in sconto su Amazon, quindi sarebbe davvero un peccato non approfittarne. Non credi?

San Valentino 2023: con Apple, il regalo è coi fiocchi

iPhone 14 Pro

Eccolo qui, il prodotto Apple oggi più ambito. Dopo mesi di scarsa disponibilità, lo smartphone top di gamma del gigante di Cupertino è finalmente reperibile, ed è anche in sconto. Meglio di così, non si può. Con iPhone 14 Pro, il regalo è davvero perfetto.

iPad 10ª generazione

Sì ok, in giro c’è anche l’ultimo iPad Pro con M2, ma il rapporto qualità-prezzo della 10ª generazione del tablet “base” di Apple è qualcosa di sublime. Provare per credere.

Apple Watch Series 8: a San Valentino, scegli il rosso

Rosso come la passione, come l’amore che si respira nel giorno di San Valentino. A prescindere da tutto, questo smartwatch è davvero fantastico, tanto nel look quanto nelle specifiche hardware e software.

MacBook Air M2

Per me, questo MacBook Air è un capolavoro. Esteticamente è qualcosa di strepitoso, e poi con la potenza del chip M2 puoi portare tutte le tue attività a termine senza il minimo sforzo.

AirTag

AirTag è un piccolo e necessario dispositivo. Sfrutta il network Dov’è di Apple e permette di ritrovare i proprio oggetti smarriti. E poi, stranamente, costa anche pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.