Sappiamo che tra i lettori di Melablog ce ne sono davvero tanti che amano guardare film, serie TV e documentari su piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ e così via. Ebbene, se rientri in questa categoria, devi assolutamente sapere che da oggi e fino al 6 settembre puoi acquistare Smart TV Samsung di ultimissima generazione a prezzi davvero formidabili. Lo ammettiamo, anche noi stentiamo a crederci.

Essendo quella di Amazon un’iniziativa a tempo limitato, le scorte su questi gioiellini a marchio Samsung potrebbero finire in un batter d’occhio. Il consiglio, come al solito, è di concludere l’acquisto quanto prima. E considera che lo sconto vale anche se scegli di acquistare pagando a rate.

Samsung TV 43″ Crystal UHD 4K – AU9079 (-57%)

Smart TV da 43″ con risoluzione UHD 4K e Dynamic Crystal Color, per colori brillanti e immagini cristalline. Tecnologia HDR, processore Crystal 4K, design AirSlim, Motion Xcelerator Turbo (per il gaming), Object Tracking Sound Lite.

Il prezzo di listino è 699 euro, ma oggi paghi questo smart TV Samsung a soli 299 euro. Puoi optare anche per il pagamento a rate con il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 59,80 euro al mese.

Samsung TV 75″ Crystal UHD 4K – AU9079 (-50%)

Anche in questo caso puoi scegliere di pagare a rate con il servizio Amazon: 12 rate da 70,75 euro.

Samsung Smart TV 50″ Crystal UHD 4K (-55%)

The Frame 65″ QLED 4K con Alexa (-50%)

Il processore QLED 4K con IA trasforma e migliora la qualità del suono e delle immagini, indipendentemente dalla sorgente. La tecnologia Quantum Dot converte la luce in più di un miliardo di colori con qualsiasi livello di luminosità. Interessante anche la funzionalità Art Mode, che ti permette di scegliere tra una incredibile varietà di opere d’arte da mostra sullo smart TV.