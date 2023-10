Samsung REGALA l'ultimissimo Galaxy Watch5 Pro: l'Offerta Prime è UNA BOMBA

Sei alla ricerca di un compagno intelligente per il tuo polso che ti aiuti a restare sempre connesso, monitorare la tua salute e mantenerti in forma? La soluzione potrebbe essere a portata di click! In occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon, il top di gamma SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro è ora disponibile con uno sconto del 5%, per un prezzo di soli 274,55€.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Si tratta di una chance da non perdere!

Tutte le funzionalità del SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro

Il SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro non è un semplice smartwatch, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia.

Vediamo insieme cosa lo rende un must-have:

Display di Alta Qualità : Dotato di un display AMOLED che offre colori brillanti e dettagli nitidi, rendendo ogni interazione visivamente piacevole.

: Dotato di un che offre colori brillanti e dettagli nitidi, rendendo ogni interazione visivamente piacevole. Salute & Fitness : Il Watch5 Pro offre una serie di funzioni avanzate per il monitoraggio della salute , tra cui rilevazione della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e programmi di fitness personalizzati.

: Il Watch5 Pro offre una serie di , tra cui rilevazione della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e programmi di fitness personalizzati. Lunga Durata della Batteria : Nonostante le sue prestazioni elevate, il Galaxy Watch5 Pro ti garantisce una autonomia che dura giorni , permettendoti di utilizzarlo senza preoccupazioni.

: Nonostante le sue prestazioni elevate, il Galaxy Watch5 Pro ti garantisce una , permettendoti di utilizzarlo senza preoccupazioni. Resistenza all’Acqua e alla Polvere : Con una certificazione IP68 , lo smartwatch è progettato per resistere alle sfide quotidiane, rendendolo ideale per le tue avventure all’aria aperta.

: Con una certificazione , lo smartwatch è progettato per resistere alle sfide quotidiane, rendendolo ideale per le tue avventure all’aria aperta. Connettività: Che tu stia facendo jogging o nuotando in piscina, il Galaxy Watch5 Pro ti mantiene sempre connesso grazie al supporto 4G LTE.

Il SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro rappresenta la fusione perfetta tra stile, funzionalità e tecnologia avanzata. Che tu sia un professionista sempre in movimento o uno sportivo appassionato, questo smartwatch può adattarsi perfettamente al tuo stile di vita, fornendoti tutte le informazioni di cui hai bisogno direttamente al polso. Ora è disponibile su Amazon con uno sconto del 5%, quindi al prezzo di soli 274,55€. È ora di elevare la tua esperienza quotidiana con un dispositivo che ti offre tanto senza compromessi!

