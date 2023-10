Samsung REGALA il Galaxy Tab A7 Lite: oggi lo paghi MENO DI 100 EURO

Se stai cercando un tablet versatile e di alta qualità, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite su Amazon ad un prezzo straordinario di soli 99€, con uno sconto del 42%!

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un compagno affidabile per il tuo lavoro, l’istruzione o l’intrattenimento.

Dotato di un display da 8,7 pollici con una risoluzione di 1340×800 pixel , ti offre un’esperienza visiva chiara e vibrante. Questo tablet è alimentato da un processore quad-core che assicura una fluidità nelle prestazioni. Con 3GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app, i tuoi documenti ei tuoi media.

La batteria da 5100mAh offre un’eccellente autonomia, consentendoti di utilizzare il tablet per ore senza preoccuparti di rimanere senza energia. La connettività Wi-Fi ti permette di essere sempre connesso, mentre la fotocamera posteriore da 8MP cattura foto e video di buona qualità.

Una caratteristica particolarmente interessante è l’inclusione della modalità bambino che rende il Galaxy Tab A7 Lite perfetto anche per i più piccoli. Con controlli parentali e contenuti educativi, questo tablet può essere un compagno ideale per l’apprendimento e il divertimento dei tuoi figli.

Insomma, questo tablet offre prestazioni di alto livello, un display straordinario e una durata della batteria eccezionale

