La funzione Space Zoom di Samsung – una esclusiva di alcuni smartphone top di gamma – è da qualche ore al centro della bufera. Anzi, a voler essere più precisi, il bersaglio delle critiche è il gigante sudcoreano, che avrebbe preso in giro tantissimi utenti, possessori di un Galaxy e non. Per dirla in breve, le sbalorditive foto alla Luna scattate con i Galaxy, non solo altro che… FAKE.

Samsung ha preso tutti in giro: le foto della Luna sono “false”

Come probabilmente qualcuno ricorderò, risale al 2020 – con il Galaxy S20 Ultra – l’introduzione dello zoom 100x, divenuto poi un punto fermo anche delle successive generazioni dello smartphone. Samsung ha sempre sbandierato (con campagne pubblicitarie, ad esempio) la possibilità di poter scattare foto ricche di dettagli alla Luna. Sì, proprio al satellite che dista oltre 340mila km dal nostro pianeta.

Ebbene, sarebbe tutta una bufala. O qualcosa del genere. L’utente Reddit u/ibreakphotos (via The Verge) ha infatti scoperto il trucchetto pensato da Samsung per ingannare tutti. Le foto della Luna scattate con i più recenti Samsung Galaxy Ultra non sono reali, ma sono il frutto di migliorie applicate dall’intelligenza artificiale. Per dirla semplice, la Luna immortalata viene sostituita con un’immagine pre-caricata molto più nitida e dettagliata.

Come anticipato poco sopra, ad aver scoperto l’imbroglio è stato un utente Reddit. Dopo aver coltivato dubbi sull’autenticità della feature di Samsung, ha deciso di metterla alla prova di persona. Ecco cosa ha fatto: sul suo computer, ha scaricato un’immagine della Luna, l’ha ridotta a 170 x 170 pixel e ha rimosso – utilizzando Photoshop – tutti i dettagli. Poi ha ingrandito l’immagine per renderla ancora più sfocata e ha scattato una foto con il suo Galaxy S23 Ultra.

Il risultato? Un capolavoro che puzza terribilmente di presa in giro. Lo trovi qui sotto.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è un dispositivo fantastico, questo è innegabile. Però una presa in giro di questa portata tende a peggiorare (irrimediabilmente?) la sua reputazione. No Samsung, così proprio non si fa…

Meglio puntare su iPhone 14 Pro dai, che oggi è anche in offerta su Amazon al minimo storico.

