Samsung Galaxy Z Fold 5 si mostra nei primi render

Il Galaxy Z Fold 5 di Samsung si mostra in un nuovo rendering ufficiale, rivelando la sua cerniera senza fessure e una nuova colorazione blu. Questo anticipato smartphone pieghevole, che sarà disponibile tra poco più di un mese, promette di offrire un’esperienza ancora più avanzata rispetto ai suoi predecessori.

Nuova immagine del Galaxy Z Fold 5 svela una cerniera innovativa

Un’immagine pubblicata da MySmartPrice mostra il Galaxy Z Fold 5 in un’elegante tonalità di blu. Nel rendering, il telefono è quasi completamente aperto e sul retro è possibile vedere il dispositivo piegato dalla parte superiore. La caratteristica più rilevante di questa immagine è sicuramente la cerniera stessa, che rappresenta la prima cerniera senza fessure utilizzata da Samsung fino ad oggi. Si prevede che questa nuova cerniera avrà un impatto significativo sul Galaxy Z Fold 5, rendendolo notevolmente più sottile e leggero rispetto al suo predecessore. Inoltre, consentirà un metodo di piegatura del display chiamato “waterdrop”, che dovrebbe ridurre al minimo le pieghe visibili sullo schermo, seguendo così la strada intrapresa da altri produttori.

Sebbene non sia possibile osservare tutti i dettagli in modo definitivo da questa singola immagine, un altro elemento che spicca è la nuova colorazione blu. Questa scelta di colore rappresenta una piacevole novità rispetto alle tonalità scure o neutre utilizzate nei precedenti modelli di Fold. Sebbene non sia così vivace come alcune opzioni offerte dalla serie Galaxy Z Flip, questo blu richiama alla mente il caratteristico stile dei telefoni Pixel di Google. In effetti, il colore “Sea” del Pixel 7a e il colore “Sky” dei Pixel Buds A-Series presentano una somiglianza notevole.

Samsung ha programmato un evento per luglio, durante il quale svelerà il Galaxy Z Fold 5 insieme ad altri dispositivi altamente attesi. Secondo quanto riportato, la data di rilascio prevista per il Galaxy Z Fold 5 è l’11 agosto. Gli appassionati di tecnologia non vedono l’ora di scoprire tutte le caratteristiche e le innovazioni che Samsung ha in serbo per il nuovo smartphone pieghevole.