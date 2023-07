SAMSUNG Galaxy Z Flip4: il FUTURO nelle tue mani a prezzo BASSISSIMO

Se sei alla ricerca di un dispositivo che unisca stile, innovazione e funzionalità, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta speciale su Amazon per il SAMSUNG Galaxy Z Flip4. Questo smartphone pieghevole rappresenta il perfetto connubio tra design sofisticato e prestazioni all’avanguardia. E ora, con un prezzo eccezionale di soli 949,00€, grazie al 21% di sconto, è il momento ideale per entrare nel futuro della tecnologia!

Il SAMSUNG Galaxy Z Flip4 è un vero e proprio gioiello tecnologico. Il suo design pieghevole ti permette di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, offrendoti un’esperienza di utilizzo unica ed esclusiva. Con un semplice gesto, potrai piegare il dispositivo e portarlo con te ovunque, occupando meno spazio e lasciando tutti a bocca aperta per la sua innovazione. Le specifiche tecniche del Galaxy Z Flip4 sono impressionanti. Il dispositivo è dotato di un display principale da 6,7 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED, che offre una risoluzione nitida e colori vividi. La sua modalità Flex ti permette di utilizzare il telefono in diverse posizioni, adattandosi alle tue esigenze.

La potenza del Galaxy Z Flip4 è garantita dal processore Qualcomm Snapdragon 888, che assicura una velocità di elaborazione eccezionale e una risposta istantanea ai tuoi comandi. Inoltre, la memoria interna da 256 GB ti offre ampio spazio per archiviare foto, video, app e file importanti.

La fotocamera del Galaxy Z Flip4 è all’altezza delle aspettative. Con una fotocamera principale da 64 MP e una fotocamera frontale da 10 MP, potrai scattare foto e registrare video di alta qualità. Grazie alla funzione di registrazione video in 8K, potrai catturare i momenti più preziosi con dettagli sorprendenti.

La batteria da 3.300 mAh del Galaxy Z Flip4 ti offre una lunga durata, permettendoti di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia. Inoltre, la ricarica rapida ti consente di riportare il telefono al 100% in poco tempo.

Non perdere l’opportunità di possedere uno dei dispositivi più innovativi sul mercato. Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista il SAMSUNG Galaxy Z Flip4 a soli 949,00€ con il 21% di sconto.

