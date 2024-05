DISINTEGRATO IL PREZZO del Samsung Galaxy A14 su Amazon

Samsung offre sempre il top della qualità per ogni fascia di prezzo e di mercato e oggi, su Amazon, il Galaxy A14 viene scontato del 42% per un costo finale d’acquisto di 156,98€.

Maxi promo: Samsung Galaxy A14 al 42% di sconto

Il Samsung Galaxy A14 offre un’esperienza di visualizzazione straordinaria grazie al display Infinity-V da 6.6”. Con colori vividi e dettagli nitidi, questo smartphone ti immergerà completamente nel mondo dei contenuti digitali.

Il suo design elegante e minimalista si distingue per tocchi di colore freschi e moderni, che aggiungono un tocco di stile a qualsiasi situazione. Dotato di una tripla fotocamera all’avanguardia, il Galaxy A14 5G cattura ogni momento con una precisione sorprendente, grazie alla fotocamera principale da 50 MP. Le tue foto saranno sempre nitide, cristalline e pronte da condividere con il mondo.

La batteria da 5.000 mAh garantisce una durata eccezionale, permettendoti di dedicarti alle tue attività preferite senza preoccuparti della ricarica. Con questa potente batteria, avrai tutta l’energia di cui hai bisogno per la tua giornata.

E non c’è bisogno di sacrificare la velocità per la potenza: il Galaxy A14 5G combina un processore Octa-core con la connessione 5G, offrendoti prestazioni e velocità su cui puoi sempre contare. Che tu stia navigando sul web, giocando o guardando video in streaming, questo smartphone è pronto a soddisfare ogni tua esigenza. E dunque, il Samsung Galaxy A14 con prestazioni superiori, una fotocamera eccezionale e un design elegante che si distingue dalla massa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.