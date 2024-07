Motorola G14: lo paghi solo 112€ e hai uno smartphone eccezionale, BEST BUY eBay

Motorola ha una lunga storia e tradizione nella telefonia e oggi, su eBay, il suo G14 viene scontato addirittura del 44% e viene venduto al prezzo finale di 112€.

Motorola G14 ad un prezzo shock su eBay

Il Motorola G14 è uno smartphone Android di buon livello, progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti, con un forte focus sull’imaging. Una delle caratteristiche più sorprendenti è il suo display touchscreen da 6.5 pollici, che offre una risoluzione di 1600×720 pixel. Questo ampio schermo lo colloca al vertice della categoria, rendendolo ideale per visualizzare contenuti multimediali e navigare in internet.

Per quanto riguarda le funzionalità, il Motorola G14 non delude. È dotato di un modulo LTE 4G, che garantisce un trasferimento dati rapido e una navigazione in internet fluida. Inoltre, supporta la connettività Wi-Fi e include un GPS preciso, per una gamma completa di opzioni di connettività.

Una delle vere eccellenze del Motorola G14 è il suo comparto fotografico. Con una fotocamera da 50 megapixel, questo smartphone permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in full HD a 1920×1080 pixel. La qualità delle immagini è eccezionale, rendendo questo dispositivo un ottimo compagno per gli amanti della fotografia.

Lo spessore di soli 8 mm rende il Motorola G14 ancora più attraente, offrendo un design elegante e maneggevole. In sintesi, il Motorola G14 rappresenta un’ottima scelta per chi cerca uno smartphone performante, ricco di funzionalità e in grado di offrire un’esperienza multimediale senza compromessi.

Su eBay, oggi, il Motorola G14 viene scontato del 44% e viene venduto alla cifra finale di 112€. Approfittane ora!

