Motorola Edge 40 Neo INVESTITO dalla promozione eBay: PREZZO TOP

Motorola ha una lunga storia e tradizione nell’ambito della telefonia e oggi, il suo Edge 40 Neo viene scontato del 20%per un prezzo totale e finale di 271€.

Offertissima eBay: tutte le specifiche del Motorola Edge 40 Neo

Il Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone Android di alta qualità, ideale per gli appassionati di fotografia e multimedialità, capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il suo display Touchscreen da 6.55 pollici sorprende per la sua qualità, ponendo questo Motorola al vertice della sua categoria, con una risoluzione di 2400×1080 pixel che offre immagini nitide e colori vivaci.

Per quanto riguarda le funzionalità, il Motorola Edge 40 Neo non lascia nulla al caso. Il modulo 5G garantisce un trasferimento dati rapidissimo e una navigazione in internet fluida ed eccellente. A questo si aggiunge la connettività Wi-Fi e il GPS, che completano un quadro di specifiche tecniche di prim’ordine.

Un punto di forza indiscutibile del Motorola Edge 40 Neo è la fotocamera da 50 megapixel. Questa permette di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Queste caratteristiche rendono il dispositivo un prodotto quasi senza concorrenti nel campo della multimedialità, perfetto per chi ama catturare ogni momento con il massimo dettaglio.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il design. Con uno spessore di soli 7.8mm, il Motorola Edge 40 Neo è estremamente sottile, conferendogli un aspetto elegante e moderno. Questo rende il telefono non solo bello da vedere ma anche comodo da tenere in mano e facile da trasportare.

Su eBay, oggi, il Motorola Edge 40 Neo viene scontato del 20% e viene venduto al costo totale e finale di 271€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.