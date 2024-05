Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone bilanciato e funzionale: 28% di sconto attivo

Il Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone che offre un’esperienza senza compromessi, garantendo prestazioni elevate e funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Con la sua resistenza all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, grazie al design idrorepellente IP68, puoi utilizzare il dispositivo senza preoccupazioni anche in ambienti umidi o sotto la pioggia.

Il suo schermo pOLED Full HD+ da 6,55″ offre un’esperienza visiva straordinariamente nitida e fluida, grazie all’elevato refresh rate da 144 Hz, che assicura una qualità delle immagini cristallina per film, serie, giochi e videochiamate. Questo ti permette di godere di ogni dettaglio con estrema chiarezza e vivacità.

La doppia fotocamera da 50+13MP consente di catturare foto incredibilmente nitide in qualsiasi condizione di luce, mentre l’obiettivo Macro Vision dedicato ti permette di avvicinarti al soggetto e catturare tutti i dettagli con precisione.

Esprimi il tuo stile con tutte le varianti colore realizzate in collaborazione con Pantone, e lasciati conquistare dall’elegante design del Motorola Edge 40 Neo, che si distingue per la sua estetica raffinata e moderna. Infine, grazie alla ricarica TurboPower da 68W e alla capiente batteria da 5000 mAh, puoi godere di ore di autonomia con pochi minuti di ricarica.

Su Amazon, oggi, il Motorola Edge 40 Neo viene messo in sconto del 28% per essere poi venduto alla cifra finale di 287,80€.