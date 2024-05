Samsung Galaxy A25: PREZZO DISINTEGRATO dallo sconto Amazon

Samsung offre sempre il top della qualità per ogni fascia di mercato e oggi, su Amazon, il Galaxy A25 viene messo in sconto del 37% per un costo finale di 232,54€. Un’offerta davvero clamorosa.

Sconto extra: 37% sul Samsung Galaxy A25

Il Samsung Galaxy A25 si distingue per la sua luminosità e nitidezza, grazie al display Super AMOLED da 6,5″. Con la tecnologia Vision Booster, la visibilità rimane ottimale anche in ambienti esterni, mentre la funzione Protezione Occhi garantisce una riduzione della luce blu dannosa, preservando il comfort visivo.

Per catturare momenti indimenticabili, il Galaxy A25 è dotato di una tripla fotocamera posteriore. La fotocamera principale da 50MP garantisce immagini ad alta risoluzione e video cinematografici con una frequenza di campionamento di 500 Hz. Per i selfie, la fotocamera anteriore da 13MP offre la possibilità di immortalare i momenti migliori con dettagli nitidi e vividi.

Con prestazioni veloci e una grande capacità di archiviazione, il Galaxy A25 si adatta alle esigenze quotidiane. Grazie al potente processore Exynos 1280 e alla RAM da 8GB, il multitasking diventa fluido e efficiente. Lo spazio di archiviazione interno da 256GB, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD⁶, offre ampio spazio per foto, video, e app. Inoltre, con la connettività 5G, la velocità di navigazione e download raggiunge livelli senza precedenti.

Per restare sempre attivo, il Galaxy A25 5G è dotato di una batteria potente da 5.000 mAh (capacità tipica). Con la Ricarica Ultra-Rapida, il dispositivo si ricarica rapidamente, garantendo lunghe ore di utilizzo senza interruzioni.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A25 viene scontato del 37% e venduto alla cifra finale d’acquisto di 232,54€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.