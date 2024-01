Samsung Galaxy S24 Ultra, un video lo mostra in anteprima

Con l’annuncio ufficiale del Samsung Galaxy S24 Ultra previsto per il 17 gennaio, l’anticipazione tra gli appassionati di tecnologia è alle stelle. Recentemente, un video “hands on” pubblicato da Ice Universe ha offerto uno sguardo ravvicinato a quello che sarà il nuovo fiore all’occhiello di Samsung. Ecco cosa sappiamo finora sul Galaxy S24 Ultra e le sue caratteristiche distintive.

Samsung Galaxy S24 Ultra, il nuovo smartphone appare in video

Il video mostra il Galaxy S24 Ultra con un display completamente piatto, una novità rispetto alle generazioni precedenti. L’unità mostrata nel video è di colore viola titanio, una delle quattro colorazioni previste per il dispositivo. Altre colorazioni disponibili includeranno grigio, nero e giallo, con varianti esclusive come Jade Green, Sapphire Blue e Sandstone Orange disponibili solo sul Samsung Store.

Il Galaxy S24 Ultra sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm in una versione “for Galaxy”, che promette prestazioni superiori rispetto alla versione standard. Questo processore avrà il core principale della CPU leggermente più veloce, mentre gli altri core avranno un clock inferiore. Interessante notare che non ci saranno differenze di velocità a seconda dei mercati.

Per quanto riguarda i modelli Galaxy S24 e Galaxy S24+, ci saranno differenze significative a seconda del mercato. In Europa, questi modelli utilizzeranno il processore Samsung Exynos 2400, mentre in altri mercati saranno equipaggiati con il processore Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy. Il Galaxy S24 sarà l’unico dei tre modelli ad avere 8GB di RAM LPDDR5X e 128/256GB di spazio di archiviazione interno, mentre le versioni Plus e Ultra avranno 12GB di RAM e 256/512GB di spazio di archiviazione, con l’Ultra che offrirà anche una variante da 1TB.

Galaxy S24 Ultra – DISPLAY LEAKS!!! Broguth to you by Ice Universe, you get to see an early preview of the flat display, along with detailed specifications on the front! Are you excited?! I am!!!#Samaung #SamsungUnpacked #GalaxyS24Ultra #GalaxyS24 #GalaxyAI #OneUI6 pic.twitter.com/Jay9SMfBYF — BenIt Bruhner Pro (@BennettBuhner) January 12, 2024

Il Galaxy S24 avrà un pannello con risoluzione 1080p+ da 6,2 pollici, mentre il Galaxy S24 Plus avrà una risoluzione WQHD. Entrambi i modelli supporteranno frequenze di aggiornamento variabili da 1 a 120 hertz. Il Galaxy S24 Ultra, con il suo display completamente piatto, avrà una risoluzione di 3120×1440 pixel.

L’evento di lancio si terrà a San Jose, in California, e sarà trasmesso in streaming su varie piattaforme, inclusa YouTube. Gli interessati possono registrarsi per l’evento sul sito italiano di Samsung e ottenere uno sconto fino a 200 euro sull’acquisto. Inoltre, Samsung prevede di aprire alcuni Galaxy Experience Space temporanei in diverse città per consentire ai fan di provare i dispositivi prima dell’acquisto.

Il Galaxy S24 Ultra di Samsung si preannuncia come un dispositivo rivoluzionario nel panorama degli smartphone, con innovazioni significative in termini di design, prestazioni e funzionalità. Con l’evento di lancio imminente, gli appassionati di tecnologia sono in trepidante attesa di scoprire tutte le novità che questo dispositivo porterà nel mercato degli smartphone.