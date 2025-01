Samsung Galaxy S24: oggi lo paghi 699€, offerta choc su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 è il nuovo smartphone che offre prestazioni straordinarie e un design moderno, pensato per soddisfare ogni esigenza quotidiana. La confezione include anche il caricabatterie Samsung da 25W, che ti permette di ricaricare rapidamente il dispositivo.

Grazie all’intelligenza artificiale (AI), Galaxy S24 ti offre numerosi strumenti per semplificare la tua vita. Con Edit Suggestion, puoi modificare le tue foto come un professionista; la Traduzione Live ti consente di tradurre in tempo reale durante le chiamate; e con Assistente Trascrizione, puoi convertire e riassumere le note vocali in un attimo.

Cosa rende il Galaxy S24 ancora più speciale? Il nuovo schermo FHD+, più grande e ampio, offre un’esperienza di visione completamente immersiva. Il nuovo Armor Aluminum migliorato assicura una maggiore protezione contro danni, mentre il grado di protezione IP68 garantisce resistenza a polvere e acqua.

Scopri anche la potente fotocamera da 50MP con zoom 2x o 3x per scatti mozzafiato, ottimizzati dall’AI per mantenere alta la qualità dell’immagine. Con la batteria da 4.000 mAh, il Galaxy S24 ti offre un’autonomia elevata per giocare, guardare video e lavorare senza interruzioni. Infine, il display FHD+ da 6,2″ con Vision Booster assicura colori brillanti e un contrasto ottimale per un’esperienza visiva senza pari.

Samsung Galaxy S24, oggi, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 29% per un prezzo totale e finale d’acquisto su Amazon di 699€.