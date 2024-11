Samsung Galaxy S24+: il top di gamma scontato per il Black Friday

Samsung è un’azienda che riesce a garantire sempre il massimo della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo Galaxy S24+ viene messo in sconto del 35% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 769€.

Maxi offerta: Samsung Galaxy S24+ scontatissimo per il Black Friday

Il Samsung Galaxy S24+ è un dispositivo che unisce potenza, design e innovazione. Nella confezione troverai anche il caricabatterie Samsung da 25W, per ricaricare rapidamente il tuo smartphone e rimanere sempre pronto all’uso.

Il Galaxy S24+ sfrutta l’intelligenza artificiale per offrirti esperienze uniche, come la funzione Edit Suggestion per modificare le tue foto con un tocco professionale, Traduzione Live per tradurre in tempo reale durante le chiamate e Assistente Trascrizione, che converte le note vocali in testo e le riassume.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è il suo straordinario schermo QHD+ da 6,7″, il più grande e con la risoluzione più alta mai vista su un Galaxy, che offre un’esperienza visiva completamente immersiva. Inoltre, il nuovo Armor Aluminum protegge il dispositivo da danni, mentre il grado di protezione IP68 lo rende resistente a polvere e acqua.

La fotocamera da 50MP con zoom 2x o 3x ti permette di scattare foto dettagliate e ottimizzate grazie all’intelligenza artificiale, che mantiene alta la qualità dell’immagine. La batteria da 4.900 mAh assicura un’autonomia elevata, per poter giocare, guardare video e usare il telefono per tutta la giornata senza preoccupazioni. Inoltre, il display Vision Booster offre colori e contrasto ottimali per un’esperienza visiva perfetta in ogni condizione di luce.

