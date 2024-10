Samsung Galaxy S23 ad un PREZZO BASSISSIMO: FOLLIA eBay

Scopri il Samsung Galaxy S23, il dispositivo che trasforma ogni giorno in un’esperienza epica. Questo smartphone ti permette di registrare video cinematografici in 8K a 30 fps, offrendo la più alta risoluzione di registrazione disponibile su un telefono. Ogni tua avventura sarà immortalata con dettagli straordinari.

Goditi i tuoi contenuti su un splendido display FHD+ Dynamic AMOLED da 6,1″, che offre colori vividi e luminosità eccezionale. La fotocamera a triplo obiettivo è dotata di un obiettivo principale da 50 MP, capace di catturare dettagli straordinari e offre uno zoom digitale fino a 30X, permettendoti di avvicinarti ai tuoi soggetti senza perdere qualità.

Non importa se ti trovi in condizioni di scarsa illuminazione: grazie alla tecnologia Nightography, sarai sempre pronto a catturare il momento perfetto, scattando foto come un vero professionista. Inoltre, il display del Galaxy S23 ha una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e Adaptive Vision Booster, garantendo un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, a qualsiasi ora del giorno.

La cosa migliore è poter vivere tutte queste funzionalità sulla rete 5G nazionale, la più grande, veloce e affidabile del Paese. Con il Samsung Galaxy S23 in phantom black, ogni istante della tua vita quotidiana diventa straordinario, pronto a essere condiviso e ricordato.

Su eBay, oggi, il Samsung Galaxy S23 viene messo in sconto mega del 28% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 505,90€.