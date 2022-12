Il look (più che altro la scelta dei colori) sembra ricordare quello dei MacBook, ma si tratta in realtà dell’ottimo Samsung Galaxy Book da 15,6″ con Intel Core i5 di undicesima generazione. Lo trovi oggi in super promo su Amazon: lo sconto del 33% si traduce in un risparmio di 300 euro. Insomma, ti costa solo 599 euro. Ed è un affare, vista l’intera scheda tecnica.

Sul design c’è ben poco da dire: è moderno, rifinito, senza fronzoli e adatto a qualsiasi situazione, formale o meno. È molto simile ad un MacBook e questo, a detta di molti, è assolutamente un fattore positivo.

Ma il Samsung Galaxy Book non è solo bello. Certo, il display LED Full HD da 15,6 pollici e 300 nits di luminosità massima è uno spettacolo, ma è di assoluto spessore anche quello che si nasconde sotto la scocca. Ti elenco di seguito le caratteristiche principali:

Processore Intel Core i5 di undicesima generazione a 4.6 GHz

8GB di RAM LPDDR4X

256GB di archiviazione su SSD NVMe

Scheda grafica Intel Iris Xe

Sistema d’altoparlanti stereo

2x USB-C

2x USB-A

Jack per le cuffie (e altri accessori)

Slot per microSD

HDMI

Il Samsung Galaxy Book fa inoltre della portabilità uno dei suoi punti di forza. Pesa solo 1,55 Kg ed è super sottile: solo 15.4 millimetri. Il gigante sudcoreano ha fatto un capolavoro sotto questo punto di vista, va detto.

Con questo laptop si può fare di tutto: dalle operazioni quotidiane di base all’utilizzo di software “pesanti” (Photoshop, Premiere e via dicendo), e – con i dovuti limiti – non è da escludere il gaming. Anche perché ci sono soluzioni in streaming assolutamente valide, come Xbox Cloud Gaming.

📢 In passato in molti sono rimasti delusi per via delle scorte terminate in pochissimo tempo. Il mio consiglio è quindi quello di aggiungere subito il Galaxy Book di Samsung al carrello. Con uno sconto di 300 euro, non si scherza mica.

