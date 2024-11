Samsung Galaxy A25: OFFERTA CHOC oggi su Amazon, è TOP

Samsung Galaxy A25 è uno smartphone che offre prestazioni superiori in un design elegante e minimale. Il display Super AMOLED da 6,5″ ti regala una visione cristallina con colori vividi e dettagli straordinari, con una luminosità che raggiunge i 1000 nit, perfetto per l’uso all’aperto grazie alla funzione Vision Booster. Inoltre, la Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa per una visione più confortevole.

La tripla fotocamera posteriore include una fotocamera principale da 50MP che cattura immagini ad alta risoluzione e video cinematografici, mentre la fotocamera anteriore da 13MP è ideale per selfie nitidi e luminosi. Grazie alla frequenza di campionamento di 500 Hz, le immagini sono ancora più precise e dettagliate.

Sotto la scocca, Galaxy A25 è alimentato dal potente processore Exynos 1280, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB tramite microSD. La velocità del 5G ti permette di navigare e scaricare contenuti in un batter d’occhio.

La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia lunga e, con la Ricarica Ultra-Rapida, sarai pronto a partire in pochissimo tempo. Il design è elegante e sobrio, con un profilo snodato e una finitura sfumata, che lo rende non solo potente ma anche esteticamente accattivante. Samsung Galaxy A25 è lo smartphone perfetto per chi cerca prestazioni eccellenti e un design all’avanguardia.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A25 viene messo in offerta con uno sconto XL del 41% per un costo finale e totale d’acquisto di 189,73€.