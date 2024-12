Samsung Galaxy A25: il migliore medio-gamma di oggi (-40%)

Samsung è un’azienda che riesce a garantire il meglio della qualità in ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 40% sul suo Galaxy A25 che viene venduto a 240,40€.

Samsung Galaxy A25: ecco la scheda tecnica e d’utilizzo

Il nuovo Samsung Galaxy A25 5G combina tecnologia all’avanguardia con un design elegante e minimale. Grazie al display Super AMOLED da 6,5″, i contenuti prendono vita con dettagli vividi e colori brillanti, raggiungendo una luminosità fino a 1000 nit. La funzione Vision Booster assicura una visibilità ottimale anche all’aperto, mentre la modalità Protezione Occhi riduce l’esposizione alla luce blu dannosa, offrendo un comfort visivo senza pari.

Per immortalare i tuoi momenti migliori, il Galaxy A25 5G dispone di una tripla fotocamera posteriore: il sensore principale da 50MP scatta immagini ad alta risoluzione e registra video cinematografici fluidi. Non manca una fotocamera frontale da 13MP, perfetta per selfie nitidi e luminosi.

Sotto la scocca, il potente processore Exynos 1280 offre prestazioni eccellenti. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite microSD, c’è spazio per tutto ciò che ti serve. Inoltre, la velocità del 5G ti consente di navigare e scaricare in un istante.

La batteria da 5.000 mAh ti accompagna per tutta la giornata, mentre la Ricarica Ultra-Rapida ti permette di tornare operativo in un lampo. Il design è un punto di forza: il Galaxy A25 5G si distingue per il suo profilo elegante, il layout della fotocamera minimale e una finitura sfumata che lo rende unico.

