Samsung Galaxy A25: design premium, display AMOLED e fotocamera Sony (-38%)

Il Samsung Galaxy A25 è dotato di un display Super AMOLED da 6,5″ che offre colori vividi e dettagli straordinari, con una luminosità che raggiunge i 1000 nit per una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa. Grazie alla funzione Vision Booster, la visibilità migliora ulteriormente all’aperto, mentre la Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa per un utilizzo più confortevole.

La tripla fotocamera posteriore include una fotocamera principale da 50MP che cattura immagini ad alta risoluzione e video cinematografici, con una frequenza di campionamento di 500 Hz per foto nitide anche in movimento. La fotocamera anteriore da 13MP è perfetta per selfie cristallini.

Con il potente processore Exynos 1280, una RAM da 8GB e 256GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB con scheda microSD, Galaxy A25 è progettato per gestire al meglio tutte le tue esigenze, dalla navigazione alla multimedialità, il tutto con la velocità del 5G⁷.

La batteria da 5.000 mAh garantisce lunga autonomia, e grazie alla Ricarica Ultra-Rapida, sarai sempre pronto a ripartire in pochissimo tempo. Con un design elegante e un layout della fotocamera minimale, Galaxy A25 combina estetica e funzionalità per un’esperienza completa e sofisticata.

Oggi, il Samsung Galaxy A25 viene messo in promozione con uno sconto del 38% e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 226,99€.