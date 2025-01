Samsung Galaxy A16: offerta PAZZESCA sul nuovo smartphone

Samsung riesce a garantire sempre il top della qualità per ogni fascia di prezzo e oggi, su eBay, viene applicato uno sconto monstre del 49% sul suo Galaxy A16 che viene venduto al costo finale e totale d’acquisto di 157,90€.

Samsung Galaxy A16: ecco le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A16 è un smartphone progettato per offrire un’esperienza visiva e fotografica straordinaria. Il suo display Super AMOLED da 6.7″ con risoluzione FHD+ ti permette di immergerti completamente nei tuoi contenuti preferiti. Grazie ai colori vividi e ai dettagli ultra realistici, ogni immagine, video o gioco prende vita con una chiarezza e una brillantezza senza pari.

Il design sottile e moderno del Galaxy A16 lo rende non solo potente, ma anche elegante e comodo da tenere in mano. La tripla fotocamera posteriore ti consente di catturare ogni momento in modo impeccabile.

La fotocamera principale da 50 MP è perfetta per immortalare i momenti più significativi della tua vita con dettagli incredibili, mentre la fotocamera frontale da 13 MP ti permette di scattare selfie nitidi e di alta qualità, ideali per ogni occasione.

Con una batteria da 5000 mAh, il Galaxy A16 ti offre un’autonomia che dura tutta la giornata, senza preoccuparti di rimanere senza carica. Inoltre, grazie alla ricarica cablata da 25W, puoi ottenere una ricarica rapida e tornare subito all’azione, senza dover aspettare a lungo. Con il Samsung Galaxy A16, ogni giorno diventa un’opportunità per catturare momenti speciali e godere dei tuoi contenuti in modo coinvolgente e dinamico.

