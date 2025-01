Samsung Galaxy A16: il best buy da prendere oggi, sconto del 45%

Samsung è un’azienda che riesce a garantire il top della qualità per ogni settore e per ogni fascia di mercato e oggi, su eBay, il suo Galaxy A16 viene messo in offerta con un maxi sconto del 45% per un prezzo totale e finale di 171,90€.

Samsung Galaxy A16: offertissima e sconto choc!

Il Samsung Galaxy A16 5G è uno smartphone che offre prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Con un display da 6,7 pollici e una risoluzione di 1080 x 2340 Pixel, questo dispositivo garantisce una visibilità ottimale, perfetta per la visione di video, la navigazione e l’uso quotidiano.

La frequenza del processore è di 2,4 GHz, assicurando un’operatività fluida e reattiva, mentre la memoria RAM da 4 GB consente di gestire senza problemi più applicazioni contemporaneamente.

La memoria interna del Galaxy A16 è di 128 GB, offrendo ampio spazio per foto, video e applicazioni, con la possibilità di espanderla ulteriormente tramite una scheda microSD. Parlando di fotocamera, il dispositivo è dotato di una fotocamera posteriore da 50 MP con un sistema a doppia fotocamera, che permette di catturare foto di alta qualità e di godere di un’esperienza fotografica versatile.

La capacità della batteria è di ben 5000 mAh, garantendo un’ottima autonomia anche con un uso intensivo durante la giornata. Inoltre, il Samsung Galaxy A16 5G supporta una doppia SIM, ideale per chi ha bisogno di gestire due numeri separati su un unico dispositivo. Il dispositivo ha un peso di 200 g ed è disponibile in un elegante Light Green, che conferisce un tocco di freschezza al design.

