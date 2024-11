Samsung Galaxy A16: CHE OCCASIONE, prezzo choc su Amazon

Samsung è un’azienda che riesce ad offrire sempre il top della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 25% sul suo Galaxy A16 che viene venduto al prezzo finale e totale di 179,99€.

Samsung Galaxy A16: funzioni e specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A16 è il dispositivo perfetto per chi cerca prestazioni elevate e una visione immersiva. Grazie al suo ampio display Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, i contenuti prendono vita con colori vividi e immagini super nitide. Le cornici ridotte garantiscono una visione senza interruzioni, rendendo ogni esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Non solo intrattenimento, ma anche fotografia di alta qualità con il Samsung Galaxy A16. La fotocamera principale da 50MP cattura ogni dettaglio con colori vividi, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 5MP ti permette di immortalare paesaggi mozzafiato. Inoltre, la fotocamera macro da 2MP è perfetta per i primi piani, e la fotocamera frontale da 13MP ti regalerà selfie sorprendenti in ogni situazione.

La sicurezza è una priorità con 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti della sicurezza, offrendoti tranquillità a lungo termine. Inoltre, grazie alla resistenza IP54, non dovrai preoccuparti di piccoli imprevisti come polvere o schizzi d’acqua.

Sfrutta la potenza del 5G con il Samsung Galaxy A16, che ti consente di sperimentare prestazioni al top. La CPU potenziata da 2,4 GHz ti permette di affrontare giochi, streaming e applicazioni pesanti senza rallentamenti, regalandoti una velocità incredibile per ogni momento della giornata.

Su Amazon, oggi, sul Samsung Galaxy A16 viene applicato uno sconto del 25% che viene venduto al prezzo finale e totale di 179,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.