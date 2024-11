Samsung Galaxy A15: il migliore sotto i 150€ di oggi su Amazon

Samsung riesce a garantire il top della qualità in ogni settore in cui opera e in ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, il suo Galaxy A15 viene messo in sconto del 25% e viene venduto a 149,80€.

Samsung Galaxy A15 al 25% di sconto: è promozione Black Friday

Samsung Galaxy A15 offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo display Super AMOLED da 6,5” con Vision Booster, che garantisce colori brillanti e dettagli vividi. Con una luminosità fino a 800 nit e una bassa emissione di luce blu, il Galaxy A15 è perfetto per una visione confortevole, anche sotto la luce diretta del sole.

La tripla fotocamera posteriore consente di scattare foto mozzafiato in qualsiasi situazione. La fotocamera principale da 50 MP ti permette di catturare immagini ad alta risoluzione, mentre la fotocamera macro da 2 MP è ideale per primi piani e paesaggi. Inoltre, la fotocamera anteriore da 13 MP offre selfie professionali, per ritratti nitidi e dettagliati.

Con una potenza di elaborazione superiore, il Samsung Galaxy A15 è perfetto per affrontare carichi di lavoro intensi e soddisfare le esigenze di intrattenimento. La memoria capiente e l’ampio spazio di archiviazione ti permettono di avere sempre a portata di mano app, foto e video senza preoccuparti dello spazio.

La batteria da 5.000 mAh ti assicura una lunga durata, offrendoti tutta l’energia necessaria per affrontare la giornata senza interruzioni. Che tu stia lavorando o giocando, Galaxy A15 ti accompagna ovunque.

Oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A15 viene messo in sconto del 25% per la settimana del Black Friday e viene venduto a 149,80€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.