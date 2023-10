Samsung Galaxy A14 in MAXI SCONTO su Amazon: ULTIMISSIMI a disposizione

È giunto il momento di fare l’upgrade che aspettavi con un nuovo smartphone iper performante! Il Samsung Galaxy A14 è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo stracciato di 189€, con un formidabile sconto del 30%!

Questa offerta è un’occasione unica per mettere le mani su uno degli smartphone più apprezzati e performanti della gamma Samsung, noto per la sua affidabilità e le sue caratteristiche all’avanguardia. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Con un rapporto qualità-prezzo così vantaggioso, non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità!

Samsung Galaxy A14: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A14 è un vero gioiello tecnologico, dotato di una serie di specifiche tecniche impressionanti.

Il dispositivo vanta un display da 6,6 pollici con risoluzione FHD+, che offre immagini nitide e colori vivaci per un’esperienza visiva immersiva. Sotto il cofano, troverai un potente processore Octa-core che, abbinato a 4GB di RAM , assicura prestazioni fluide e veloci, anche durante l’utilizzo di app pesanti o durante il multitasking.

La memoria interna da 64GB , espandibile tramite microSD, offre ampio spazio per tutte le tue app, foto e video. La fotocamera principale da 50MP cattura immagini dettagliate e ricche di colori, mentre la fotocamera frontale da 13MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità. La batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia prolungata, permettendoti di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza preoccuparti di ricaricarlo.

Porta la tecnologia Samsung nella tua vita quotidiana a un prezzo mai visto prima! Acquista ora il Samsung Galaxy A14 a soli 189€, approfittando di uno sconto incredibile del 30%. Questa offerta è limitata, quindi affrettati! Con il Samsung Galaxy A14, la potenza e la bellezza della tecnologia sono finalmente a portata di mano: approfittane il prima possibile!

