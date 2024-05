DISINTEGRATO IL PREZZO del Motorola G84: sconto super del 30%

Motorola ha una lunga storia nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il Motorola G84 viene messo in offerta con uno sconto del 30% per un prezzo finale di 209,90€.

Motorola G84 al 30% di sconto: offerta XL

Il Motorola G84 è un smartphone che offre una serie di caratteristiche avanzate pensate per migliorare l’esperienza utente. La sua fotocamera Ultra Pixel da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine permette di scattare foto più nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione e di girare video più fluidi grazie al sistema di stabilizzazione. Questo rende ogni scatto e video di qualità professionale.

Il dispositivo è dotato di un schermo pOLED da 6.5 pollici che offre un’esperienza visiva cinematografica. Per quanto riguarda l’audio, il Motorola G84 non delude: il audio multidimensionale supportato da Dolby Atmos e Audio spaziale Motorola offre una definizione e una spazialità sonora superiori. Con l’audio in alta risoluzione e gli altoparlanti stereo, l’intrattenimento diventa immersivo e avvolgente.

Le prestazioni 5G all’avanguardia sono garantite dal processore Snapdragon 695, che offre frequenze fino a 2.2 GHz, permettendo di sfruttare al massimo la velocità del 5G. Questo potente processore assicura che tutte le applicazioni e i giochi girino fluidamente, senza interruzioni.

La ricarica TurboPower 30W e la batteria da 5000 mAh rappresentano un altro punto di forza del Motorola G84. In pochi minuti di ricarica, è possibile ottenere ore di autonomia, consentendo di lavorare e giocare senza preoccupazioni. La batteria di lunga durata permette di utilizzare il telefono intensamente per tutto il giorno.

