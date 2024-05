A questo prezzo il Samsung Galaxy A05s è un BEST BUY

Samsung è un’azienda premium per ogni settore in cui opera e per ogni fascia di prezzo e di mercato e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto significativo del 31% per un costo finale di soli 110€.

110€ per il Samsung Galaxy A05s: offertissima

Il Galaxy A05s offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo ampio display FHD+ da 6,7 pollici, che garantisce immagini vivide e fluide per una totale immersione nei tuoi contenuti e giochi preferiti. Dotato di una tripla fotocamera, questo smartphone ti consente di catturare ricordi dettagliati con una fotocamera grandangolare da 50 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP, oltre a una fotocamera anteriore da 13 MP per selfie impeccabili. Le prestazioni straordinarie del Galaxy A05s sono garantite dal potente processore Snapdragon 680, che offre una fluidità senza interruzioni durante l’uso di giochi, visualizzazione di contenuti e interazione sui social media. Con il lettore di impronte laterale, la sicurezza è a 360°, consentendoti di sbloccare il dispositivo in modo sicuro e rapido. Inoltre, il dispositivo è dotato di un jack da 3,5 mm, che ti permette di collegare facilmente i tuoi auricolari preferiti per ascoltare la tua musica preferita. Infine, con una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy A05s offre un’autonomia a lunga durata, consentendoti di goderti streaming, condivisioni, gaming e altre attività senza preoccuparti di rimanere senza energia. Con tutte queste caratteristiche, il Galaxy A05s è un dispositivo completo e versatile che soddisferà tutte le tue esigenze quotidiane.

Acquista il Samsung Galaxy A05s al 31% di sconto 31% e viene venduto a 110€. Approfittane ora! Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A05s viene messo in sconto dele viene venduto a

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.