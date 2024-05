DISINTEGRATO IL PREZZO del Motorola Edge 30 con la doppia promo eBay: risparmia 130€

Motorola ha una lunga storia nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, è presente una doppia promozione sull’Edge 30 che viene scontato del 40% al quale vanno sommati 10€ con il codice PSPRMAY24 per un costo totale di 169€.

Motorola Edge 30 ad un prezzo stracciato su eBay

Il Motorola Edge 30 è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista, con alcune caratteristiche eccezionali. Dispone di un ampio display da 6.5 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, offrendo un’esperienza visiva di alta qualità. Le funzionalità offerte da questo dispositivo sono veramente numerose e all’avanguardia.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Motorola Edge 30 è il modulo 5G, che permette un trasferimento dati rapido e una navigazione in internet eccellente. La fotocamera da 50 megapixel consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, è possibile registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel, garantendo video nitidi e dettagliati.

Un altro aspetto degno di nota del Motorola Edge 30 è il suo design elegante e sottile. Con uno spessore di appena 6.8mm, questo smartphone è tra i più sottili sul mercato, rendendolo un dispositivo non solo potente, ma anche estremamente portatile e facile da maneggiare.

Motorola Edge 30, dunque, è uno smartphone che eccelle in vari ambiti, dal display di alta qualità alla connettività 5G, passando per la fotocamera avanzata e il design ultrasottile. È un dispositivo ideale per chi cerca un’esperienza multimediale avanzata e prestazioni elevate in un formato elegante e moderno.

Su eBay, oggi, è disponibile una doppia promo sul Motorola Edge 30: sconto del 40% al quale vanno sommati 10€ con il codice PSPRMAY24 per un costo totale di 169€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.